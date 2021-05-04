«Новые известия»: заемщикам грозят санкции за досрочное погашение кредитов

«Новые известия»: заемщикам грозят санкции за досрочное погашение кредитов
«Новые известия»: заемщикам грозят санкции за досрочное погашение кредитов
Сегодня, 13:34ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Не все кредитные организации соблюдают принятые в 2011 году обязательства об обязанности предоставлять возможность досрочного погашения займа.

В случае отказа разрешить закрыть кредит досрочно юристы рекомендуют требовать от кредитора запрет в письменном виде.

Заемщик за месяц до даты погашения должен написать заявление, передает ИА «Новые известия» слова адвоката Алексея Гавришева.

По закону финансовые организации не могут отказать клиенту в погашении кредита досрочно. Бывают случаи, когда банки накладывают штрафные санкции на таких заемщиков. Такой штраф подлежит отмене, согласно статье статье 809 ГК РФ ( Проценты по договору займа).

При досрочном погашении займа, адвокаты рекомендуют взять у финансовой организации подтверждение на бланке банка с подписью сотрудника и печатью.

Напомним, 23 апреля сообщалось, как Центробанк повысил ключевую ставку до 5%. Данное решение было принято с целью понизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Отмечается, что это поможет привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам. Также Банк России увеличил прогноз по инфляции на текущий год до 4,7-5,2%.

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