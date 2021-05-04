«Новые известия»: заемщикам грозят санкции за досрочное погашение кредитов

Напомним, 23 апреля сообщалось, как Центробанк повысил ключевую ставку до 5%. Данное решение было принято с целью понизить темпы инфляции и укрепить курс национальной валюты. Отмечается, что это поможет привести к росту процентов по кредитам и депозитным вкладам. Также Банк России увеличил прогноз по инфляции на текущий год до 4,7-5,2%.