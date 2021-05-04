Свердловскстат: число бедных выросло в Свердловской области за 2020 год

Свердловскстат: число бедных выросло в Свердловской области за 2020 год
Свердловскстат: число бедных выросло в Свердловской области за 2020 год
Сегодня, 12:42ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
Количество свердловчан с доходом ниже прожиточного минимума выросло за 2020 год.

На Среднем Урале насчитывается 388 тысяч таких человек, по данным Управления федеральной Службы госстатистики по Свердловской области.

Число малообеспеченных граждан, таким образом, составляет 9% от общего числа проживающих в регионе человек. За 12 месяцев показатель увеличился почти на пять тысяч человек.

Напомним, почти 100 тысяч жителей Свердловской области в 2020 году получили пособие по безработице. Пик безработицы выпал на июнь 2020 года: в этот месяц в службах занятости зарегистрировалось 90,7 тысячи уральцев, а общее число безработных составило 144,3 тысячи человек.

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