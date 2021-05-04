Свердловскстат: число бедных выросло в Свердловской области за 2020 год

На Среднем Урале насчитывается 388 тысяч таких человек, по данным Управления федеральной Службы госстатистики по Свердловской области.
Число малообеспеченных граждан, таким образом, составляет 9% от общего числа проживающих в регионе человек. За 12 месяцев показатель увеличился почти на пять тысяч человек.
Напомним, почти 100 тысяч жителей Свердловской области в 2020 году получили пособие по безработице. Пик безработицы выпал на июнь 2020 года: в этот месяц в службах занятости зарегистрировалось 90,7 тысячи уральцев, а общее число безработных составило 144,3 тысячи человек.