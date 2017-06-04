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Ураган напомнил провайдерам Нижнего Тагила о необходимости переноса коммуникаций под землю
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ураган напомнил провайдерам Нижнего Тагила о необходимости переноса коммуникаций под землю

4 июня 2017, 18:15ЭкономикаПавел Щербина
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