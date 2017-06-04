«Всем миром»: бизнесмены Нижнего Тагила готовы оказать помощь городу в устранении последствий урагана (ВИДЕО)
4 июня 2017, 19:30Экономика
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Представители малого и среднего бизнеса Нижнего Тагила выразили готовность помочь городу в ликвидации последствий урагана - стихийного природного явления, произошедшего в городе 3 июня.
Сюжеты: Нижний Тагил
На заседании штаба, проходившего 4 июня в администрации Нижнего Тагила, предприниматели предложили свое участие в оказании помощи городу, пострадавшему во время урагана.
Фотоотчет Ураган в Нижнем Тагиле, 03.06.2017
Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов поблагодарил бизнесменов от имени администрации и согласился с тем, что помощь, оказанная «всем миром» в данной ситуации является оправданной, необходимой и очень пригодится городу.
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