«Всем миром»: бизнесмены Нижнего Тагила готовы оказать помощь городу в устранении последствий урагана (ВИДЕО)

На заседании штаба, проходившего 4 июня в администрации Нижнего Тагила, предприниматели предложили свое участие в оказании помощи городу, пострадавшему во время урагана.

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов поблагодарил бизнесменов от имени администрации и согласился с тем, что помощь, оказанная «всем миром» в данной ситуации является оправданной, необходимой и очень пригодится городу.