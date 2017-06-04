Затраты на восстановление разрушений после урагана в Нижнем Тагиле будут подсчитаны и подробно изучены

Мэр города поручил ответственным лицам тщательно изучить объекты, которые подлежат восстановлению и требуют ремонта после урагана. Это необходимо сделать в кратчайшие сроки, чтобы реально оценить тот объем затрат, который требуется для выполнения ремонтных работ.

Для этого будут составлены соответствующие нормативные документы, которые вступят в юридическую силу во время действия режима ЧС, который сейчас установлен в городе.