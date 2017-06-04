Затраты на восстановление разрушений после урагана в Нижнем Тагиле будут подсчитаны и подробно изучены
4 июня 2017, 18:45Экономика
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Расходы по ликвидации последствий урагана в Нижнем Тагиле будут закреплены в сметах и подробным образом изучены прежде, чем будут выделены на это деньги. Об этом 4 июня на проведенном в администрации рабочем совещании говорил Сергей Носов.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ураган, прошедший 3 июня в Нижнем Тагиле, нанес значительный материальный ущерб жилым и общественным зданиям. Сейчас необходимо восстановить разрушения, нанесенные стихийным природным явлением.
Мэр города поручил ответственным лицам тщательно изучить объекты, которые подлежат восстановлению и требуют ремонта после урагана. Это необходимо сделать в кратчайшие сроки, чтобы реально оценить тот объем затрат, который требуется для выполнения ремонтных работ.
Для этого будут составлены соответствующие нормативные документы, которые вступят в юридическую силу во время действия режима ЧС, который сейчас установлен в городе.
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