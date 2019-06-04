Бывший топ-менеджер «дочки» УВЗ объявлен в международный розыск

В 2016 году Уралвагонзавод перешел к «Ростеху» и госкорпорация организовала аудит компании, который выявил большие убытки. Причиной такого положения, по мнению «Ростеха», стала сделка по аренде 27 тысяч вагонов Центром фирменного транспортного обслуживания, входящим в состав РЖД. Гендиректор «УВЗ-логистик» Дмитрий Еремеев заявлял, что данная сделка поможет решить проблему доходности бизнеса, возникшую из-за профицита вагонов на УВЗ. По его словам, расходы на содержание одного полуговагона составляли 750-850 рублей ежедневно.

Через полгода после заключения договора аренды с РЖД парк «УВЗ-логистик» перешел в аренду к Федеральной грузовой компании. Спустя месяц после заключения договора с ФГК Еремеев был назначен по совместительству заместителем гендиректора по стратегическому развитию ФГК.

В 2017 году «Ростех» принял решение о досрочном прекращении договора аренды с ФГК. Глава госкорпорации Сергей Чемезов обратился к гендиректору РЖД с просьбой вернуть вагоны до конца 2017 года. При этом он потребовал увеличения арендной ставки до «рыночного уровня». Стоимость аренды одного полувагона возросла до 1,3 тысячи рублей в сутки. ФГК вернула 27,2 тысячи вагонов «УВЗ-логистик» 1 ноября 2017 года. «Ростеху» удалось избежать штрафа в 4 миллиона за досрочное прекращение договора. Госкорпорация инициировала проверку сделки с ФГК в МВД. По предварительной оценке «Ростеха», вагоны сдавались в аренду по заниженной цене, что принесло компании упущенную выгоду. Однако ФГК заявила, что за период действия договора аренды ставка на рынке поднялась на 70%.