Мэрия Екатеринбурга за 44 млн рублей продала четыре объекта культурного наследия
Сегодня, 12:49ЭкономикаФото: 2gis.ru
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В 2018 году мэрия Екатеринбурга выручила 44 миллиона рублей от продажи четырех объектов культурного наследия, пишет интернет-издание Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Самое дорогое из проданных зданий расположено на улице Бажова, его площадь составляет 523 квадратных метра, оно построено в 1910 году. Продан объект за 36 миллионов рублей. Второе здание располагается на перекрестке улиц Карла Маркса и Горького, его площадь 154 квадратных метра. Состояние здания оценивалось как «неудовлетворительное». На аукционе стартовая цена составила 3,2 миллиона рублей, объект был куплен за 6 миллионов рублей.
Помимо этого, были проданы два старинных здания прошлого века, расположенных на улицах Попова, Сакко и Ванцетти. Стоимость зданий — 1,3 и 1,4 миллиона рублей.
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