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#домахорошо
Мэрия Екатеринбурга за 44 млн рублей продала четыре объекта культурного наследия
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Мэрия Екатеринбурга за 44 млн рублей продала четыре объекта культурного наследия

Сегодня, 12:49ЭкономикаФото: 2gis.ru
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