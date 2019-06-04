Нижний Тагил получил первые 500 млн рублей на мост через пруд

По словам главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, корректировка Заксобрания стала для города одним из самых ожидаемых событий за последнее время.

Появилась строчка в государственной программе. Тагилу выделены первые 500 миллионов на строительство мостового перехода через Нижнетагильский пруд. Поэтому после доведения лимитов у нас появляются все основания отыграть конкурс и выполнить то обещание, которое было дано и губернатору, и жителям города, — заложить первый камень ко Дню города. Конечно, могут быть юридические проволочки, но будем стараться, чтобы всё прошло гладко, по закону. Это знаковое событие для Нижнего Тагила, то, о чем мечтали многие поколения тагильчан,заявил Владислав Пинаев.

Помимо средств на мост город получит 200 млн рублей на сокращение муниципального долга, а также деньги на выполнение нацпроекта «Экология».

Во вторник, 18 июня, с 10 до 12 часов в Нижнем Тагиле пройдут публичные слушания по обсуждению предстоящей закупки по строительству моста. Первоначально мэрия собиралась провести их в здании администрации, но накануне слушания перенесли в зал заседаний Общественно-политического центра.

Городские власти считают, что в обсуждении этого знакового для города объекта должны принять участие как можно больше тагильчан,отметили в пресс-службе мэрии.

После проведения слушаний будет объявлен аукцион по поиску подрядчика. Разместить закупку планируют 25 июня, итоги аукциона будут подведены 6–8 августа.