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Нижний Тагил получил первые 500 млн рублей на мост через пруд
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Нижний Тагил получил первые 500 млн рублей на мост через пруд

Сегодня, 15:21ЭкономикаФото: Администрация Нижнего Тагила
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