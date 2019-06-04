Нижний Тагил получил первые 500 млн рублей на мост через пруд
Законодательное собрание Свердловской области выделило 500 млн рублей на строительство моста через Нижнетагильский пруд. Во вторник, 4 июня, региональные парламентарии утвердили первую в этом году корректировку областного бюджета.
По словам главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, корректировка Заксобрания стала для города одним из самых ожидаемых событий за последнее время.
Появилась строчка в государственной программе. Тагилу выделены первые 500 миллионов на строительство мостового перехода через Нижнетагильский пруд. Поэтому после доведения лимитов у нас появляются все основания отыграть конкурс и выполнить то обещание, которое было дано и губернатору, и жителям города, — заложить первый камень ко Дню города. Конечно, могут быть юридические проволочки, но будем стараться, чтобы всё прошло гладко, по закону. Это знаковое событие для Нижнего Тагила, то, о чем мечтали многие поколения тагильчан,заявил Владислав Пинаев.
Помимо средств на мост город получит 200 млн рублей на сокращение муниципального долга, а также деньги на выполнение нацпроекта «Экология».
Во вторник, 18 июня, с 10 до 12 часов в Нижнем Тагиле пройдут публичные слушания по обсуждению предстоящей закупки по строительству моста. Первоначально мэрия собиралась провести их в здании администрации, но накануне слушания перенесли в зал заседаний Общественно-политического центра.
Городские власти считают, что в обсуждении этого знакового для города объекта должны принять участие как можно больше тагильчан,отметили в пресс-службе мэрии.
После проведения слушаний будет объявлен аукцион по поиску подрядчика. Разместить закупку планируют 25 июня, итоги аукциона будут подведены 6–8 августа.
Общая стоимость моста — более четырех миллиардов рублей. Около 1,3 миллиарда рублей в строительство объекта вложит ЕВРАЗ, основное финансирование будет осуществляться из областной казны. Выделенные сегодня 500 миллионов рублей пойдут на подготовительные работы, перенос инженерных сетей, установку шумозащитных окон в домах близ места строительства. 11 августа 2019 года — в день рождения Нижнего Тагила — в основание моста планируется заложить первый камень.