ВТБ после приобретения «Русагротранс» поможет российским аграриям улучшить позиции

До 50 миллионов тонн в год составляет экспорт зерна в России. Для обеспечения вывоза в оптимальные для продавца и покупателя сроки требуется грамотная логистика. И такие возможности появляются у российских аграриев после покупки ВТБ железнодорожного грузоперевозчика «Русагротранс».

Этот фактор обязательно скажется позитивно. Когда все в одних руках, быстро и оперативно решаются вопросы. Если много посредников, это влечет за собой денежную составляющую и волокиту. На нижегородских производителей зерна это тоже скажется, ведь задействована цепочка. У нас юг Ростовской области, Краснодарский край, Ставрополь — три главных региона, где на месяц раньше начинается уборка зерна. У них есть договоренности и они тут же начинают его реализовывать. А потом едут к нашим хозяйствам и у них забирают зерно. Может они меньше за меньшую цену покупают, но больше, чем средняя цена по России. Например, стоит килограмм зерна 10 рублей, а они потом продают по 12 рублей. И нашим хорошо, потому что они практические не связаны с реализацией через эти порты, а там, кто этим делом занимается, у них уже рука набита и хорошо всем. Считаю, что немножко сельхозпроизводителям будет легче,уверен Николай Шкилев, депутат законодательного собрания Нижегородской области (член комитета по АПК).

У государственного банка в активах уже числятся порты и элеваторы, а после приобретения железнодорожных вагонов ВТБ способен создать систему, которая выведет российское зерно на новый уровень на мировом рынке.Специалисты видят в решении ВТБ расширить свои активы положительные изменения для всего рынка за счет устранения лишних посредников и создания единой системы управления:

Крупных федеральных аграриев по зерну у нас не так много: Националь, Русагро. В целом у ВТБ активно развивающем IT системы и владеющим вертикально интегрированной инфраструктурой, есть реальные возможности увеличить рентабельность зернового направления за счёт оптимизации логистических потоков и объемов переработки и реализации продукции как на внутренний, так и на внешние рынки. При грамотном руководстве и «расшитии узких мест» с учётом финансовых возможностей инвестора — бизнес-процессы могут быть оптимизированы. Многое будет зависеть от грамотности руководства проекта и стратегии развития аграрного дивизиона,считает Дмитрий Востриков, исполнительный директор «Руспродсоюза».

После появления информации о сделке банка и перевозчика аграрии рассчитывают, что улучшится ситуация с вагонами:

Из-за того, что у нас исходя из регламента перевозки грузов на железной дороге срок годности подвижного состава обрезали до 10 лет, каждый год идет существенное убытие вагонов. Это сказалось на предоставлении подвижного состава сибирским регионам… То, что ВТБ будет акционером или собственником «Русагротранса»… «Русагротранс» сегодня лидер по перевозкам именно зерновых грузов, будем надеяться, что они будут увеличивать заказы на приобретение новых вагонов и, соответственно, у нас будет меньше проблем. Последние годы и наш омский филиал ВТБ активно работает на аграрном направлении. Будем рассчитывать, что как только сделка состоится, если она состоится, то мы тоже будем иметь определенные преференции в Сибири, рассказал изданию Город55 Максим Чекусов, директор ФГБНУ «Омский аграрный научный центр».

Плюс, что государственный банк покупает эту транспортную компанию — надеюсь, что государство будет выделять деньги на обновление вагонного парка. Сейчас выпадение вагонного парка идет опережающими темпами по отношению к его возобновлению. То есть надеемся, что дефицит, который есть в настоящий момент, он со временем уйдет. Вот то, что я вижу в качестве плюса от покупки государством транспортной компании, отметил в беседе с НовостиВолгограда.ру Михаил Лемякин, руководитель направления сельхозпроизводства группы компаний торгового дома «Зерно Заволжья».