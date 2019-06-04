Заксобрание увеличило доходы Свердловской области на 4,5 млрд рублей

Расходы Свердловской области увеличились на 11 млрд рублей. Дефицит бюджета возрос на 6,5 млрд рублей.

В частности, согласно отчету свердловского министра финансов Галины Кулаченко, расходы дорожного фонда увеличатся на 2 млрд рублей. Планируется, что более 340 млн рублей будут направлены на расширение системы фото-видеофиксации нарушений, еще 300 млн рублей – на строительство дорог. 155,7 млн рублей получат юридические лица на выставочную деятельность, еще 87,6 млн рублей пойдут на возмещение затрат при организации пригородных пассажирских перевозок электропоездами «Ласточка».

Расходы на ЖКХ возрастут на 1,9 млрд рублей, из них 1,5 млрд рублей пойдут на переселение граждан из ветхого и аварийного жилья. 200 млн рублей будут выделены на электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом.

Также среди дополнительных расходов в областном бюджете после корректировки 1 млрд рублей предусмотрен для регионального минздрава.