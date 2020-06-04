На Урале обманутые пайщики кооператива «Первый» начали получать деньги
Сегодня, 22:17ЭкономикаФото: Кпк "Первый" во ВКонтакте
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Конкурсный управляющий кредитного потребительского кооператива «Первый» Степан Хистный завил о начале выплат пайщикам денег. Сообщение он разместил на сайте «Федресурс».
Как написал Хистный, пайщики получат выплаты в размере 6% от первой очереди реестра требований кредиторов. Деньги запланировали выплатить в течение мая и июня.
Потребительский кооператив «Первый» зарегистрирован в 2009 году в Лесном. Вместе с ним свою деятельность на территории УрФО осуществляли кооперативы «Первый Уральский» и «Первый Северный». Пайщиками кооперативов являлись более 30 тысяч уральцев, которые вложили около 1 миллиарда рублей. В 2019 году Центробанк запретил кооперативу привлекать новых пайщиков, а через год потребовал объявить «Первый» банкротом.
В Нижнем Тагиле правоохранители также искали пострадавших от действий потребительского кооператива «Первый» в связи с делом о мошенничестве.
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