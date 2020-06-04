На Урале обманутые пайщики кооператива «Первый» начали получать деньги

Как написал Хистный, пайщики получат выплаты в размере 6% от первой очереди реестра требований кредиторов. Деньги запланировали выплатить в течение мая и июня.

Потребительский кооператив «Первый» зарегистрирован в 2009 году в Лесном. Вместе с ним свою деятельность на территории УрФО осуществляли кооперативы «Первый Уральский» и «Первый Северный». Пайщиками кооперативов являлись более 30 тысяч уральцев, которые вложили около 1 миллиарда рублей. В 2019 году Центробанк запретил кооперативу привлекать новых пайщиков, а через год потребовал объявить «Первый» банкротом.