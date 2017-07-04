Инициативная аудиторская проверка: что это, цель проведения?

Аудит бывает:

обязательным (регламентируется государственным законодательством);

инициативным (проводится с подачи руководителя компании или инвесторов, акционеров).

Итоговая стоимость инициативного аудита зависит от объема необходимых проверочных операций. Силами специалистов может быть проведен как комплексный, так и частичный анализ данных. Ход инициативного аудита определяют исключительно цели заказчика. Он сам решает, какой именно отрасли деятельности требуется анализ.

На практике инициативному аудиту предшествует одно из следующих событий: смена генерального директора или собственника, реорганизация, изменения в налоговом законодательстве, преддверие плановой проверки контролирующих инстанций. Время его проведения выбирает заказчик. Для оказания аудиторских услуг может быть привлечена только организация, имеющая соответствующую лицензию.

Решение провести аудиторскую проверку каждый собственник предприятия принимает, руководствуясь своими причинами. Для многих такая процедура – единственный шанс получить достоверное представление о финансовом состоянии своей компании. Далеко не каждый руководитель обладает для этого нужными знаниями и опытом. Важно, что за результаты инициативного аудита законодательством не предусмотрены штрафные санкции.