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Правительство Свердловской области намерено взять у банков взаймы 17 млрд рублей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Правительство Свердловской области намерено взять у банков взаймы 17 млрд рублей

4 июля 2017, 12:30Экономика
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