Правительство Свердловской области намерено взять у банков взаймы 17 млрд рублей
4 июля 2017, 12:30Экономика
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Для того, чтобы закрыть дыру в бюджете, правительство Свердловской области обратилось к коммерческим банкам с просьбой предоставить кредиты на рекордную сумму – 17 млрд рублей.
Сюжеты: Екатеринбург
Правительство Свердловской области разместило на сайте госзакупок 21 запрос на кредитные линии на общую сумму 17 млрд рублей.
Деньги пойдут на погашение государственных долгов. На апрель 2017 года госдолг региона составлял более 67 млрд рублей, об этом сообщает РИА «Новый день».
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