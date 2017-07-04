Рост производства молока и яиц был зафиксирован в Свердловской области

В процентном соотношении этот показатель составил 1,8%.

В частности, по сравнению с 2016-ым в регионе было произведено на 6% больше молока (287 тыс.тонн). Наш регион, напомним, является одним из самых успешных по производству молочной продукции в России. Эксперты заявляют, что это связано с потреблением коровами качественных кормов и хорошими условиями их содержания.

Кроме того, с начала года свердловские аграрии выпустили 617 миллионов яиц. Это на 2% больше, чем в прошлом году.

Также было произведено 99 тысяч тонн мяса, этот показатель остался на уровне прошлого года, пишет Накануне.