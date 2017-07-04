Рост производства молока и яиц был зафиксирован в Свердловской области
4 июля 2017, 07:15Экономика
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В Свердловской области в 2017 году был зафиксирован рост производства сельскохозяйственной продукции. Так, за прошедший период аграрии произвели продукты питания на 22,1 млрд рублей.
В процентном соотношении этот показатель составил 1,8%.
В частности, по сравнению с 2016-ым в регионе было произведено на 6% больше молока (287 тыс.тонн). Наш регион, напомним, является одним из самых успешных по производству молочной продукции в России. Эксперты заявляют, что это связано с потреблением коровами качественных кормов и хорошими условиями их содержания.
Кроме того, с начала года свердловские аграрии выпустили 617 миллионов яиц. Это на 2% больше, чем в прошлом году.
Также было произведено 99 тысяч тонн мяса, этот показатель остался на уровне прошлого года, пишет Накануне.
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