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Совладелец ЕВРАЗ НТМК Роман Абрамович разбогател на $178 млн за I полугодие 2017 года
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Совладелец ЕВРАЗ НТМК Роман Абрамович разбогател на $178 млн за I полугодие 2017 года

4 июля 2017, 17:55Экономика
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