Совладелец ЕВРАЗ НТМК Роман Абрамович разбогател на $178 млн за I полугодие 2017 года
4 июля 2017, 17:55Экономика
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Российские миллиардеры за I полугодие 2017 года стали беднее на $74 млн. Доходы собственника ЕВРАЗ НТМК Романа Абрамовича выросли за первое полугодие 2017 года на $178 млн. У других же российских миллиардеров доходы в этом году стали меньше.
По данным нового рейтинга, за первые шесть месяцев 2017 года многие российские бизнесмены потеряли часть своей прибыли. В совокупности, их потери составили $74 млн.
А вот у Романа Абрамовича, совладельца ЕВРАЗ НТМК, все наоборот: доходы растут, прибыль увеличивается. Только за шесть первых месяцев 2017 года он стал богаче на $178 млн, сообщает агентство экономической информации «Прайм».
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