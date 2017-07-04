Совладелец ЕВРАЗ НТМК Роман Абрамович разбогател на $178 млн за I полугодие 2017 года

По данным нового рейтинга, за первые шесть месяцев 2017 года многие российские бизнесмены потеряли часть своей прибыли. В совокупности, их потери составили $74 млн.

А вот у Романа Абрамовича, совладельца ЕВРАЗ НТМК, все наоборот: доходы растут, прибыль увеличивается. Только за шесть первых месяцев 2017 года он стал богаче на $178 млн, сообщает агентство экономической информации «Прайм».