Японский министр экономики приедет в Екатеринбург для участия в международной выставке ИННОПРОМ-2017
4 июля 2017, 11:05Экономика
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Министр экономики Японии примет участие в восьмой международной выставке ИННОПРОМ-2017, которая пройдет в уральской столице.
Сюжеты: Екатеринбург
Министр экономики, промышленности и торговли Японии Хиросигэ Сэко, специализирующийся на связях с Россией, приедет в Екатеринбург. Его приезд связан с международной выставкой ИННОПРОМ, которая будет проходить с 10 по 13 июля.
Как страна-партнер, Япония представляет самую большую по площади экспозицию, на которой будет представлена продукция нескольких крупных японских корпораций. Организаторы выставки надеются, что участие Японии в выставке, послужит укреплению отношений между двумя странами.
В первый день министр Японии выступит на главной стратегической сессии деловой программы, а также примет участие в других бизнес-сессиях, сообщает «Уралинформбюро».
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