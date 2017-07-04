Японский министр экономики приедет в Екатеринбург для участия в международной выставке ИННОПРОМ-2017

Министр экономики, промышленности и торговли Японии Хиросигэ Сэко, специализирующийся на связях с Россией, приедет в Екатеринбург. Его приезд связан с международной выставкой ИННОПРОМ, которая будет проходить с 10 по 13 июля.

Как страна-партнер, Япония представляет самую большую по площади экспозицию, на которой будет представлена продукция нескольких крупных японских корпораций. Организаторы выставки надеются, что участие Японии в выставке, послужит укреплению отношений между двумя странами.

В первый день министр Японии выступит на главной стратегической сессии деловой программы, а также примет участие в других бизнес-сессиях, сообщает «Уралинформбюро».