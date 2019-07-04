Мэрия Нижнего Тагила повторно выставила на продажу два этажа «Эры»
Сегодня, 14:27ЭкономикаФото: TagilCity.ru
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Администрация Нижнего Тагила объявила конкурс на приобретение помещений на седьмом и восьмом этажах в бывшем Доме быта «Эра» на Ленина, 64. Общая площадь — 816,7 квадратных метров, начальная цена аукциона — 19 746 000 рублей.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
Срок подачи заявок — 5 августа, аукцион состоится 13-го числа.
Износ [имущества] 14%, сети инженерно-технического обеспечения здания — централизованные, наличие лифта,написано на сайте тагильской мэрии.
Напомним, в апреле по плану приватизации на 2019 год 24 объекта муниципального имущества Нижнего Тагила было выставлено на продажу, от которой чиновники рассчитывали пополнить бюджет города на сумму не менее 35 миллионов рублей. В план в том числе были внесены помещения «Эры», первый аукцион должен был пройти 27 июня, однако он не состоялся.
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