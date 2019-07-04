Мэрия Нижнего Тагила повторно выставила на продажу два этажа «Эры»

Напомним, в апреле по плану приватизации на 2019 год 24 объекта муниципального имущества Нижнего Тагила было выставлено на продажу, от которой чиновники рассчитывали пополнить бюджет города на сумму не менее 35 миллионов рублей. В план в том числе были внесены помещения «Эры», первый аукцион должен был пройти 27 июня, однако он не состоялся.