На Урале инвесторам планируют упростить процедуру аренды туристической земли
Сегодня, 11:09ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Инвесторам планируют разрешить получать в аренду участки земли, которые находятся на объектах туристической индустрии, без проведения торгов, сообщает интернет-издание Znak со ссылкой на пресс-службу парламента Среднего Урала.
Соответствующий законопроект внес на рассмотрение в ЗакСо губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. В данный момент льгота на получение земли без торгов действует только на неразграниченную землю и участки, находящиеся в собственности области или муниципалитета.
Как полагает спикер ЗакСо Людмила Бабушкина, снижение административных барьеров может положительно сказаться на инвестиционной привлекательности туристической отрасли.
В настоящий момент к объектам туристической индустрии относится «Гора Белая», однако теоретически таким объектом может стать любой объект туризма. Например, на берегу реки Чусовая.
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