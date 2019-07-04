Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Право на получение компенсации имеют семьи, где в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился или родится третий ребенок или более, и при этом данные семьи выплачивают ипотеку. Размер компенсации составит 450 тысяч рублей. Если размер долга по ипотечному кредиту меньше данной суммы, то оставшаяся часть денег будет распределена на погашение процентов. Ипотечный договор при этом должен быть заключен не позднее 1 июля 2023 года.