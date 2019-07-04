Путин подписал закон о компенсации ипотеки многодетным семьям
Президент России Владимир Путин подписал закон о компенсации ипотеки семьям, где родились трое и более детей, текст документа размещен на портале правовой информации.
Право на получение компенсации имеют семьи, где в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился или родится третий ребенок или более, и при этом данные семьи выплачивают ипотеку. Размер компенсации составит 450 тысяч рублей. Если размер долга по ипотечному кредиту меньше данной суммы, то оставшаяся часть денег будет распределена на погашение процентов. Ипотечный договор при этом должен быть заключен не позднее 1 июля 2023 года.
Право на получение компенсации не имею родители, лишенные родительских прав и дети, не являющиеся гражданами России.
Ранее президент России отметил, что если сложить сумму материнского капитала и размер компенсации по ипотеке, получится 900 тысяч рублей, в некоторых регионах на эту сумму можно существенно улучшить жилищные условия.