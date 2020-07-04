Неплательщики, претензии и траты на дезинфекцию. Как тагильские УК пережили пандемию

Дезинфекция: большие расходы и тяжелый труд Возросшей статей расходов во время пандемии у управляющих компаний Нижнего Тагила стала покупка средств для дезинфекции. Однако незапланированные траты фирм на это были восполнены из городского бюджета.

Конечно, мы понесли определенные затраты на незапланированное приобретение дезинфицирующих средств для обработки мест общего пользования в МКД, СИЗ для сотрудников, опрыскивателей и распылителей. Частично дезсредства нам были выданы администрацией города, за что — спасибо,рассказывает директор управляющей компании Никита Копаев.

Санитарная обработка домов во время пандемии вынудила управляющие компании перенаправить сотрудников на этот фронт работ, отвлекая их от основной деятельности.

У нас 45 домов по Руднику. В штате не так много людей, то есть — не разорваться, люди занимались именно обработкой, иногда мы привлекали дворников. Расходы на персонал в принципе возросли: на средства защиты, перчатки, которые закупались. Естественно, был график обработки — обрабатывали каждый день, старались, ну где-то через день, но в основном каждый день. Обрабатывали силами имеющихся работников, новых мы взять нигде не могли, как следствие — отрывали их от выполнения своих обязанностей. Обработка занимает время. Это нужно развести всё, нужно разлить, дойти до места, обработать, зафиксировать. У персонала, естественно, увеличилась нагрузка прилично, им приходилось и свои задачи выполнять, и обрабатывать,говорит представитель другой компании Сергей Макаров.

Фото: 1Mediainvest.ru

Сложностью для самого персонала стала работа по обработке домов: им пришлось подолгу находиться в специализированных костюмах, в том числе в жару, которая стояла в мае, а также дышать дезсредствами и преодолевать большие расстояния.

Все ребята с пониманием отнеслись к создавшейся ситуации, не было ни капризов, ни стонов по поводу выхода на работу в условиях пандемии и увеличению обязанностей. Ходить и обрабатывать подъезды — достаточно тяжелый дополнительный труд, с виду кажется — чего там, ходи себе да брызгай, но смею вас уверить, это далеко не так. Когда ты в защитном костюме, за плечами 15-литровый бачок с раствором и 5-этажей вверх, потом вниз и так 4-5 домов по 4-8 подъездов, такой себе фитнес. Почему так уверенно говорю, потому что сам тоже в этом задействован. Решил, коли уж я прошу подчиненных выполнять несвойственные им обязанности, то самому тоже не стоит сидеть в кабинете, так с первого дня и до сегодня и хожу вместе с ними,говорит Никита Копаев.

Частые аварии и большие объемы мусора Выполнение текущих задач, запланированных коммунальными службами, из-за пандемии частично вышло из графика.

Конечно, часть планов по производству текущих ремонтов на домах пришлось сдвинуть, так как сотрудники были заняты на обработке, но сейчас входим в обычный режим, нагоняем показатели. Все дома уже подготовлены к зимней эксплуатации 2020-2021. Сейчас ремонтируем подъезды, детские площадки, фасады и кровли,рассказывает руководитель управляющей компании.

При этом в разных районах Нижнего Тагила сложилась различная ситуация с коммунальными авариями. Специалисты в первую очередь связывают это с разным состоянием коммуникаций. Так, в домах на Руднике участилось количество заявок от населения по аварийным ситуациям.

Нагрузка на компанию выросла: аварийная служба стала чаще выезжать. Наши работники стали чаще выходить на заявки, потому что люди сидели дома, не работали, как следствие, они пользовались ресурсами, и это было всё разом. То есть обычно люди работают и возрастает только вечерняя нагрузка, но, поскольку люди сидели дома, всё это работало в один момент. Да, сети многие обновлены, но некоторые части просто не выдерживают, канализацию чаще забивало, перегорала проводка чаще, выходили из строя смесители у людей, приборы различные какие-то. Нагрузка на коммуникации возросла в разы. Заявок стало раза в 3-4 больше на тот период,утверждает Сергей Макаров.

Фото: 1Mediainvest.ru

В компании, обслуживающей дома в Ленинском районе города, отмечают, что на их территории выросло лишь количество твердых коммунальных отходов.

Аварийных заявок больше не стало, чуть больше мусора на контейнерных стоянках, объемы примерно как в новогодние праздники, но здесь относимся с пониманием, чем еще людям заняться дома… Спасибо регоператору «Рифею» и транспортировщикам «Тагилспецтрансу», четко выдерживали график вывоза отходов, все прошло без сбоев,говорит Никита Копаев.

Средства в большем объеме у управляющих компаний во время пандемии стали уходить на инструмент и расходные материалы — из-за роста обращений от населения.

Возросли расходы именно на нашу технику. Она стала чаще не работать, допустим, инструменты, болгарки, что-то ещё. Стали больше делать — стали больше закупать. Многие занялись ремонтом, они хотели отключать что-то: вызывали управляющую компанию, чтоб поменять батареи и УК отключила стояк, тоже людей нужно посылать на это. Возросли затраты на обслуживание техники, закуп расходников, переходы для труб и так далее,объясняет собеседник.

Фото: 1Mediainvest.ru

Повышенное внимание к работе коммунальщиков Постоянное нахождение жителей в своих квартирах привлекло их внимание к тому, в каких условиях они живут. Коммунальщики говорят, что звонки в УК стали для тагильчан еще одним способом скрасить самоизоляцию. А некоторые жильцы стали сразу обращаться в надзорные органы — жилищную инспекцию и прокуратуру.

Люди начали больше предъявлять требований к качеству оказания услуг, начали замечать какие-то моменты. Просили скорее скосить траву, на площадке детской тополя убрать, начали предъявлять требования покрасить что-то, поменять. Жильцы захотели качество жизни себе улучшить, они видят, что что-то не так. Раньше на бегу им было не до того, а сейчас они начали проявлять интерес. Люди активизировались,рассказывает представитель управляющей компании.

Даже сам факт санитарной обработки подъезда работники управляющих компаний приходится фиксировать с помощью подписей нескольких жильцов, чтобы документально подтвердить уборку в случае необходимости. Иногда работникам УК приходится сталкиваться с диаметрально противоположными жалобами, рассказывает Сергей:

Начинаются жалобы людей, что дом не обрабатывается. Поэтому нужно подкреплять всё это актами с подписями соседей. Кто-то жаловаться начинал, что хлорка сильно пахнет, у него аллергия и он не может дышать. Кто-то, наоборот, жаловался, что не пахнет ничем, словно мы не обрабатывали,говорит собеседник редакции.

Фото: 1Mediainvest.ru

Денежный вопрос Основной проблемой, с которой столкнулись тагильские управляющие компании, стало снижение оплат по квитанциям за коммунальные услуги. Выйдя на самоизоляцию, часть горожан перестала платить за работу коммунальщиков и предоставленные ресурсы. Для кого-то это стало принципиальной позицией из-за моратория на пени, а кто-то отказался от этой статьи расходов из-за снижения доходов или вовсе лишения работы.

По оплатам квитанций значительное снижение. В некоторых домах до 60% жильцов перестали платить. Этому содействовала, наверное, во многих случаях потеря работы. Многие люди были устроены неофициально, и они потеряли работу возможность платить. Не спорю, у кого-то жизненная ситуация — нет денег, тоже такие встречаются. У нас есть программы различные, человек приходит, говорит «Я не могу там платить, задолженность у меня». Мы готовы произвести реструктуризацию долга, руководство рассматривает такие варианты,говорит представитель УК, работающей в Тагилстроевском районе.

Никита Копаев отмечает, что в его управляющей компании зафиксировано падение собираемости платы с жильцов на 10-12%, однако он уверен в том, что ситуация со временем нормализуется. Более пессимистичен представитель другой УК Сергей Макаров. По его словам, добиться выплат долгов управляющие компании могут лишь в судах, пройдя череду событий и месяцы тяжб:

У нас же объявили мораторий на отключение: нам нельзя ограничивать людей, ничего не платит должник — просуживайте, а пеню нельзя насчитывать. Человек воспользовался услугами, ничего не заплатил, а процент за пользование нашими деньгами, которые он не заплатил, — это пеня. Штрафные санкции тоже нельзя, только просуживать! То есть мы ничего им не можем сделать. Зря правительство так расслабило людей. Мораторий на ограничение, мораторий на пени. У нас руки связаны. А народ почувствовал волю и просто перестал платить.

Фото: 1Mediainvest.ru

Ранее редакция TagilCity.ru выяснила, что самоизоляция существенно на расходах на ЖКХ не сказалась, при этом семьи с детьми стали получать дополнительные денежные выплаты.

Из-за роста числа неплательщиков за услуги ЖКХ фирмы, обслуживающие дома с большим количеством должников, по мнению Сергея Макарова, теперь находятся на грани.

Как изменились расходы тагильчан на услуги ЖКХ в период самоизоляции?

У управляющей компании, в теории, не должно быть прибыли — сколько получили за содержание — столько потратили. Живем от поступления к поступлению, от месяца к месяцу. Как следствие, одна крупная просадка — и нам конец. Во многих управляющих компаниях сложилась тяжелая ситуация с финансами. Наш тариф — это содержание здания собственников, на эти же деньги мы содержим штат, закупаем материалы, расходники, оборудование. Аренда офиса, оплата услуг аварийной службы и так далее. А денег нет. Да просуживать-то можно и нужно, но это — время. А счета близки к пустым. И это не только у нас. Поставщики ресурсов тоже хлебнули этой щедрости. Аж министр ЖКХ поднял вопрос о более раннем снятии моратория. Потому что по стране долги по ресурсам выросли.

Собеседник редакции прогнозирует, что впереди у неплательщиков за коммунальные услуги могут возникнуть серьезные проблемы — не только в виде ограничения в пользовании ресурсами, но и в виде ареста имущества.

Ни нам, ни ресурсникам с должниками ничего сделать нельзя, максимум просудить, а при условии того, что у них имущества нет, либо они не работают — с них взять нечего. Максимум, что можно сделать — это арест на имущество, на действия с имуществом — это продажа квартиры. На данный момент это максимум. А в следующем году с января после окончания праздников будут массовые отключения должников по электроэнергии и так далее, если не продлят мораторий,предполагает Сергей Макаров.

«Живут на цыпочках». Как пандемия изменила доходы и расходы тагильчан