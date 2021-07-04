Владимир Путин отказался от остановки поставок «ВСМПО-Ависма» в США

Владимир Путин отказался от остановки поставок «ВСМПО-Ависма» в США
Владимир Путин отказался от остановки поставок «ВСМПО-Ависма» в США
4 июля, 12:30ЭкономикаФото: Страница ВСМПО-Ависма в Instagram
Россия не планирует останавливать титановое производство на «ВСМПО-Ависма», которое располагается в Верхней Салде. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

Делать ответные шаги, которые нам самим вредят, мы не собираемся и не будем. Десятки лет поставляли, и чего же нам приостанавливать? […] Например, «Боинг». Я уж не знаю, в каком объеме, но процентов 50, наверно, точно строят свои самолеты из нашего титана. Но и зачем нам закрывать титановое производство? сказал глава государства.

Напомним, «ВСМПО-Ависма» является крупнейшим предприятием в мире по производству титана и титановых сплавов. Оно поставляет сырье для таких компаний как Boeing, EADS, Rolls-Royce, Snecma, UTC Aerospace Systems. Ранее в отношении ВСМПО были введены санкции, однако позднее уральское предприятие было исключено из списка. По словам гендиректора предприятия Дмитрия Осипова, корпорация сотрудничает с Boeing почти 30 лет. В январе 2021 года сторонами был заключен долгосрочный контракт на поставку титана.

Сюжеты:
Верхняя и Нижняя Салда
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