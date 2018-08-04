«Ява-холдинг» бывшего депутата Госдумы объявлен банкротом в Екатеринбурге

Процесс об объявлении холдинга банкротом начался после заявления Федеральной налоговой службы в связи с задолженностью по обязательным платежам. Как сообщает Znak.com , на середину июля 2018 года группа компаний задолжала 1 млрд рублей. Также остались нерассмотренными заявления других кредиторов на общую сумму в 958 млн рублей.

Сигналы о наличии финансовых проблем в группе компании начались 29 июня 2017 года, когда на принадлежавшем ей заводе по производству железобетонных изделий и щебня ООО «Бетам» в Новоуральске была введена процедура наблюдения. Чуть позже наблюдение было введено в ООО «Управляющая компания «Ява».