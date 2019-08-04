Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в 2,4 миллиарда рублей
Сегодня, 10:57ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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За первые полгода 2019 года ущерб от лесных пожаров в России составил 2,4 млрд рублей. Данные опубликовала Счетная палата.
По данным ведомства, с начала года в стране произошло 7,6 тысяч лесных пожаров. За последние три года число пожаров выросло на 12%. К причинам возникновения пожаров Счетная палата относит нехватку финансирования и техники, неукомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны в регионах и низкое качество противопожарных мероприятий, проводимых арендаторами.
Ведомство по поручению Владимира Путина проводит постоянный мониторинг ситуации с лесными пожарами.
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