Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в 2,4 миллиарда рублей

По данным ведомства, с начала года в стране произошло 7,6 тысяч лесных пожаров. За последние три года число пожаров выросло на 12%. К причинам возникновения пожаров Счетная палата относит нехватку финансирования и техники, неукомплектованность подразделений наземной и авиационной охраны в регионах и низкое качество противопожарных мероприятий, проводимых арендаторами.