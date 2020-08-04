Эксперты заявили о сложной ситуации в ресторанном бизнесе Свердловской области
Сегодня, 14:01ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
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В Свердловской области не работает каждое третье кафе, когда в целом по стране уже 84% заведений возобновили работу, согласно индексу возобновления работы ресторанов, который ведет премия wheretoeat. Эксперты сделали вывод, что в регионе складывается сложная ситуация в ресторанном бизнесе.
По данным ресурса, только 70,5% ресторанов и кафе возобновили свою работу. Остальные же либо еще не открылись, либо уже никогда не откроются. В то же время, в целом по стране за одну только последнюю неделю процент открывшихся заведений вырос на 5%, а в Санкт-Петербурге на 24%.
Ситуация не улучшилась, даже после того как губернатор разрешил работать летним верандам и кафе.
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