Эксперты заявили о сложной ситуации в ресторанном бизнесе Свердловской области

По данным ресурса, только 70,5% ресторанов и кафе возобновили свою работу. Остальные же либо еще не открылись, либо уже никогда не откроются. В то же время, в целом по стране за одну только последнюю неделю процент открывшихся заведений вырос на 5%, а в Санкт-Петербурге на 24%.