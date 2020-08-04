В Нижнем Тагиле подняли плату за детские сады

Ранее сумма платы за детский сад составляла 2169 рублей в месяц, а теперь она увеличилась на 65 рублей. Таким образом, общая сумма оплаты теперь составляет 2234 рубля.

На сегодняшний день на территории Нижнего Тагила работают только 140 дежурных групп. Их посещают почти 1,5 тысячи детей. Ранее стало известно о том, что в дальнейшем также планируется открытие дежурных групп. Однако для этого должно поступить соответствующее разрешение муниципалитету.