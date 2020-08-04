В Нижнем Тагиле подняли плату за детские сады

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В Нижнем Тагиле с 1 июля 2020 года была увеличена плата за детские сады. Соответствующий документ подписал мэр города Владислав Пинаев.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ранее сумма платы за детский сад составляла 2169 рублей в месяц, а теперь она увеличилась на 65 рублей. Таким образом, общая сумма оплаты теперь составляет 2234 рубля.
Последний раз плата за детские сады поднималась 1 июня 2019 года. Тогда сумма увеличения составила 89 рублей.
На сегодняшний день на территории Нижнего Тагила работают только 140 дежурных групп. Их посещают почти 1,5 тысячи детей. Ранее стало известно о том, что в дальнейшем также планируется открытие дежурных групп. Однако для этого должно поступить соответствующее разрешение муниципалитету.
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