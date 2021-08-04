21 человек поборются за пост главы минцифры в Свердловской области

21 человек вновь поборются за пост министра цифрового развития и связи в Свердловской области. Имя главы ведомства смогут назвать не раньше 26 августа.

На протяжении недели конкурсантам необходимо будет решать профильные кейсы. Это позволит комиссии оценить уровень соискателей на пост главы минцифры. Отметим, что первый конкурс по отбору министра цифрового развития был признан несостоявшимся из-за недостаточного уровня знаний и опыта претендентов на вакантную должность. Тогда на конкурс было подано 24 заявки на участие. Об этом сообщили в в департаменте информполитики Свердловской области. В целом кандидаты продемонстрировали неплохой уровень знаний и компетенций, но, как показали конкурсные процедуры, всё же недостаточный для столь ответственного поста,сообщил замгубернатора Свердловской области Олег Чемезов. Напомним, что на пост министра цифрового развития и связи объявлен открытый отбор кадров в Свердловской области. Документы принимаются до 30 июля 2021 года. Объявлен конкурс на пост министра цифрового развития и связи в Свердловской области

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter