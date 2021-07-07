7,7 млн дивидендов не может выплатить свердловский завод засекреченным акционерам

7,7 млн дивидендов не может выплатить свердловский завод засекреченным акционерам
7,7 млн дивидендов не может выплатить свердловский завод засекреченным акционерам
Сегодня, 13:53ЭкономикаФото: Яндекс.Карты
Часть дивидендов засекреченным акционерам не смог выплатить по итогу 2020 года Машиностроительный завод имени Калинина в Екатеринбурге, так как предприятие не имеет их полных банковских реквизитов.

Документ о невыплате дивидендов в полном объеме подписал генеральный директор завода Николай Клейн. В нем указано, что у завода нет необходимых адресных данных и банковских реквизитов лиц, имеющих право на получение доходов.

Размер неисполненных обязательств по обыкновенным акциям составил 2,5 миллиона рублей, а по привилегированным — 5,2 миллиона рублей. Общая сумма дивидендов по итогам 2020 года составляет более миллиарда рублей, деньги нужно выплатить до 4 августа включительно, пишет Ура.ру. Список аффилированных лиц не раскрывается.

МЗиК известен системами противовоздушной обороны С-300, а также ракетами «Калибр», которые были успешно испытаны в Сирии. Также предприятие выпускает гражданскую продукцию: вакуумные тротуароуборочные машины и электропогрузчики.

Напомним, тагильский «Уралхимпласт» сократил дивиденды за 2020 год в 1,6 раза. Акционеры получили 181,7 миллиона рублей, что на 115,1 миллиона чем в 2019 году.

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