7,7 млн дивидендов не может выплатить свердловский завод засекреченным акционерам

Часть дивидендов засекреченным акционерам не смог выплатить по итогу 2020 года Машиностроительный завод имени Калинина в Екатеринбурге, так как предприятие не имеет их полных банковских реквизитов.

Документ о невыплате дивидендов в полном объеме подписал генеральный директор завода Николай Клейн. В нем указано, что у завода нет необходимых адресных данных и банковских реквизитов лиц, имеющих право на получение доходов. Размер неисполненных обязательств по обыкновенным акциям составил 2,5 миллиона рублей, а по привилегированным — 5,2 миллиона рублей. Общая сумма дивидендов по итогам 2020 года составляет более миллиарда рублей, деньги нужно выплатить до 4 августа включительно, пишет Ура.ру. Список аффилированных лиц не раскрывается. МЗиК известен системами противовоздушной обороны С-300, а также ракетами «Калибр», которые были успешно испытаны в Сирии. Также предприятие выпускает гражданскую продукцию: вакуумные тротуароуборочные машины и электропогрузчики. Напомним, тагильский «Уралхимпласт» сократил дивиденды за 2020 год в 1,6 раза. Акционеры получили 181,7 миллиона рублей, что на 115,1 миллиона чем в 2019 году. Тагильский «Уралхимпласт» сократил дивиденды в 1,6 раза

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