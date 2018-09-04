Судебный процесс по признанию «Тагилбанка» банкротом начался в Екатеринбурге
Сегодня, 10:40Экономика
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3 сентября ЦБ РФ подал иск о банкротстве АО «Тагилбанк» в арбитражный суд Свердловской области. С 4 сентября начнется судебный процесс.
Сюжеты: Нижний Тагил
В обосновании требований банкротства «Тагилбанка» указан долг кредитной организации перед регулятором в размере свыше 103,4 млн рублей.
Напомним, что Центробанк отозвал у «Тагилбанка» лицензию 20 июля. Причиной стало нарушение федерального законодательства о банковской деятельности.
Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года «Тагилбанк» получил убыток в 43,3 млн рублей, пишет «Правда УрФО».
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