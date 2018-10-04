Сбербанк и «Россети» станут вместе развивать цифровую экономику

Издание «Новые известия» пишет о договоренности между Сбербанком и «Россетями» о стратегическом сотрудничестве, обмене опытом и научно-исследовательской деятельностью. Также организации объединят свои силы для поиска и привлечения технологий как на внутренних, так и на международных рынках. Еще Сбербанк и «Россети» станут вместе финансировать общие инновационные проекты, а также организовывать акселерационные и обучающие программы.

Сейчас энергетическая сфера переживает кардинальную трансформацию. Отрасль переходит на цифровые технологии. Заключение договора между Сбербанком и компанией «Россети» о развитии цифровой экономики позволит последней переродиться в высокотехнологичную корпорацию. Российская энергетическая отрасль будет модернизирована и начнет развиваться. Экономика страны постепенно превратится в цифровую, считает Павел Ливинский.

По словам Германа Грефа, договор о стратегическом партнерстве Сбербанка и «Россетей» в сфере инновационного развития даст обеим организациям возможность воспользоваться новейшими технологическими решениями для совершенствования своего бизнеса и повышения уровня удовлетворенности клиентов. Соглашение выведет сотрудничество банка с крупнейшей энергетической компанией страны на новый уровень в дополнение к уже существующему по традиционным банковским продуктам.

Сбербанк возьмет на себя роль стратегического консультанта. Кредитная организация сможет повысить эффективность текущей работы и технологичность энергокомпаний. «Россетям» дадут доступ к базе инновационных разработок лабораторий и экосистемы Сбербанка.