Сбербанк и «Россети» станут вместе развивать цифровую экономику

Корпорация «Россети» и Сбербанк договорились о стратегическом сотрудничестве. Речь идет о широком спектре нефинансовых банковских услуг. Со стороны «Россетей» подпись под соответствующим документом поставил ее гендиректор Павел Ливинский, а от лица Сбербанка - его президент Герман Греф.
Издание «Новые известия» пишет о договоренности между Сбербанком и «Россетями» о стратегическом сотрудничестве, обмене опытом и научно-исследовательской деятельностью. Также организации объединят свои силы для поиска и привлечения технологий как на внутренних, так и на международных рынках. Еще Сбербанк и «Россети» станут вместе финансировать общие инновационные проекты, а также организовывать акселерационные и обучающие программы.
Сейчас энергетическая сфера переживает кардинальную трансформацию. Отрасль переходит на цифровые технологии. Заключение договора между Сбербанком и компанией «Россети» о развитии цифровой экономики позволит последней переродиться в высокотехнологичную корпорацию. Российская энергетическая отрасль будет модернизирована и начнет развиваться. Экономика страны постепенно превратится в цифровую, считает Павел Ливинский.
По словам Германа Грефа, договор о стратегическом партнерстве Сбербанка и «Россетей» в сфере инновационного развития даст обеим организациям возможность воспользоваться новейшими технологическими решениями для совершенствования своего бизнеса и повышения уровня удовлетворенности клиентов. Соглашение выведет сотрудничество банка с крупнейшей энергетической компанией страны на новый уровень в дополнение к уже существующему по традиционным банковским продуктам.
Сбербанк возьмет на себя роль стратегического консультанта. Кредитная организация сможет повысить эффективность текущей работы и технологичность энергокомпаний. «Россетям» дадут доступ к базе инновационных разработок лабораторий и экосистемы Сбербанка.
По условиям договора, Сбербанк должен передать «Россетям» свой опыт, а также разработки в области интернета вещей (IoT), автоматизации бизнес-процессов, роботостроения, VR/AR, BigData, искусственного интеллекта (AI), а также практического применения Blockchain. То же самое касается и продукции «дочек» финансового учреждения, таких как SberCloud, DocDoc, Dialog, «Сбербанк страхование» и прочих.