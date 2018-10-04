«Уралвагонзавод» рассматривает продажу 49% акций частному инвестору

Руководитель минпромторга Денис Мантуров сообщил журналистом о том, что госкорпорация «Ростех», которая в 2016 году получила 100% акций АО «Уралвагонзавод», рассматривает вариант продажи 49% акций частному инвестору. Данный вопрос уже выносился на предварительное обсуждение.

Интенсивная работа не ведется, но предварительные обсуждения внутри госкорпорации - такая работа проводится. На правление и наблюдательный совет пока такой вопрос не выносился, пояснил министр.

По мнению Мантурова, пакет акций в размере 25%плюс одна акция никто не купит. Целесообразна продажа 49% или 51%. Инвестор может быть один или их будет несколько. Однако пока подобных предложений госкорпорация не получала.

Также глава минпромторга высказал точку зрения, что эффективнее было бы начать поиск инвестора в середине 2019 года.

Однако представитель Ростеха заявил, что обозначенный министром срок является «оптимистичным», поскольку данный вопрос еще не рассматривался органами управления корпорации. В настоящий момент первостепенно решаются задачи нормализации работы компании и повышения ее эффективности.