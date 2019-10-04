ЕВРАЗ НТМК возглавил рейтинг свердловских предприятий по размеру чистой прибыли

Интернет-издание Znak опубликовало рейтинг свердловских предприятий по уровню чистой прибыли за 2018 год. На первом месте расположился ЕВРАЗ НТМК, предприятие за год заработало 107,7 миллиарда рублей.

На втором месте оказался ЕВРАЗ КГОК. Качканарское предприятие за год показало 23 миллиарда рублей чистой прибыли. В 2019 году предприятие начало разрабатывать карьер, который должен обеспечить КГОК сырьем еще на сто лет вперед.

«Уралвагонзавод», входящий в «Ростех», оказался на шестом месте по чистой прибыли. За год тагильское предприятие заработало 7,2 миллиарда рублей.

В топ также попала корпорация ВСМПО-Ависма, показав в 2018 году 18,8 миллиарда рублей чистой прибыли.