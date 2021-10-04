Имущество на 95 миллионов в залог отдал Сбербанку тагильский «Уралхимпласт»

В общей сложности задолженность по кредитам УХП перед финансовой организацией составляет 431 миллион рублей, сообщает «Правда УрФО». 1 октября стороны подписали один договор, а сегодня, 4 октября, второй. Соглашения актуальны до 19 апреля 2024 года. Об этом гласит информация с портала раскрытия корпоративных данных.