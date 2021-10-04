Имущество на 95 миллионов в залог отдал Сбербанку тагильский «Уралхимпласт»

Имущество на 95 миллионов в залог отдал Сбербанку тагильский «Уралхимпласт»
Имущество на 95 миллионов в залог отдал Сбербанку тагильский «Уралхимпласт»
Сегодня, 21:49ЭкономикаФото: Яндекс.Карты
ПАО «Уралхимпласт», расположенное в Нижнем Тагиле, заключило крупные сделки со Сбербанком. Предприятие передало в залог оборудование и недвижимость на 95,3 миллиона рублей.

В общей сложности задолженность по кредитам УХП перед финансовой организацией составляет 431 миллион рублей, сообщает «Правда УрФО». 1 октября стороны подписали один договор, а сегодня, 4 октября, второй. Соглашения актуальны до 19 апреля 2024 года. Об этом гласит информация с портала раскрытия корпоративных данных.

Таким образом, завод отдает в залог 37 единиц оборудования с залоговой стоимостью 67,1 миллиона, а также 14 объектов недвижимости на 28,2 миллиона рублей.

Напомним, 9 сентября стало известно, что Верховный суд отказался рассматривать жалобу на решения трех нижестоящих инстанций АО «НПК Уралвагонзавод». Предприятие пыталось оспорить требование выплатить 67,1 миллиона рублей от ООО «Машиностроитель».

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
долгимуществосбербанкУралхимпласт
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы