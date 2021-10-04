Отца свердловского депутата уличили в выводе денег за границу через офшор

Об участии Игоря Ковпака в офшорных финансовых схемах заявили журналисты Международного консорциума ICIJ, занимающиеся громкими расследованиями и разоблачениями, сообщает Ура.ру.
В «досье Пандоры», опубликованном организацией, в частности, говорится, что в 2011–2016 годах Ковпак-старший являлся бенефициаром офшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.
Законы РФ не запрещают родителям депутатов всех уровней иметь иностранные компании, в том числе офшорные. При этом владелец «Кировского» Игорь Ковпак регулярно высказывал свое «отрицательное» мнение по поводу вывода финансов из России через иностранные офшорные компании.
Напомним, в Свердловской области только по официальной статистике проживают более 5 тысяч долларовых миллионеров. Регион занимает 6-е место по количеству по-настоящему обеспеченных людей России. Всего в стране насчитывается порядка 300 тысяч долларовых миллионеров, но в действительности их может быть гораздо больше.