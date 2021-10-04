Отца свердловского депутата уличили в выводе денег за границу через офшор

Напомним, в Свердловской области только по официальной статистике проживают более 5 тысяч долларовых миллионеров. Регион занимает 6-е место по количеству по-настоящему обеспеченных людей России. Всего в стране насчитывается порядка 300 тысяч долларовых миллионеров, но в действительности их может быть гораздо больше.