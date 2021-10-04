Отца свердловского депутата уличили в выводе денег за границу через офшор

Отца свердловского депутата уличили в выводе денег за границу через офшор
Отца свердловского депутата уличили в выводе денег за границу через офшор
Сегодня, 08:47ЭкономикаФото: 1МI
Отца свердловского депутата от «Единой России» Льва Ковпака Игоря Ковпака, владеющего сетью «Кировский», журналисты уличили в выводе денег за рубеж через офшорную компанию.

Об участии Игоря Ковпака в офшорных финансовых схемах заявили журналисты Международного консорциума ICIJ, занимающиеся громкими расследованиями и разоблачениями, сообщает Ура.ру.

В «досье Пандоры», опубликованном организацией, в частности, говорится, что в 2011–2016 годах Ковпак-старший являлся бенефициаром офшорной компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах.

Законы РФ не запрещают родителям депутатов всех уровней иметь иностранные компании, в том числе офшорные. При этом владелец «Кировского» Игорь Ковпак регулярно высказывал свое «отрицательное» мнение по поводу вывода финансов из России через иностранные офшорные компании.

Напомним, в Свердловской области только по официальной статистике проживают более 5 тысяч долларовых миллионеров. Регион занимает 6-е место по количеству по-настоящему обеспеченных людей России. Всего в стране насчитывается порядка 300 тысяч долларовых миллионеров, но в действительности их может быть гораздо больше.

Сюжеты:
Екатеринбург
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