Статистика: дорожающий в России бензин становится доступнее

В январе 2000 года 92-й бензин стоил 6,8 рубля. Средняя зарплата по России составляла 1 830 рублей. Уровень инфляции был равен 20,1%. Следовательно среднестатистический житель России условно мог купить в месяц 269 литров бензина.

В январе 2018 года стоимость литра топлива 92-й марки равнялась 38,1 рубля. Средняя зарплата по стране равна 39 017 рублей. Отсюда следует, что житель РФ располагает средствами, чтобы приобрести 1 024,07 литра горючего, что в 4 раза больше, чем в 2000 году.