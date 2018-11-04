Статистика: дорожающий в России бензин становится доступнее
Согласно подсчетам средней стоимости топлива в России с 2000 года по 2018 год, несмотря на рост цены, количество бензина, которое россиянин мог купить в 2000 году, учитывая размер средней зарплаты, меньше того, которое житель страны мог себе позволить приобрести в январе 2018 года.
В январе 2000 года 92-й бензин стоил 6,8 рубля. Средняя зарплата по России составляла 1 830 рублей. Уровень инфляции был равен 20,1%. Следовательно среднестатистический житель России условно мог купить в месяц 269 литров бензина.
В январе 2018 года стоимость литра топлива 92-й марки равнялась 38,1 рубля. Средняя зарплата по стране равна 39 017 рублей. Отсюда следует, что житель РФ располагает средствами, чтобы приобрести 1 024,07 литра горючего, что в 4 раза больше, чем в 2000 году.
Согласно таблице, которую разработали «Новые Известия», видно, что размер стоимости бензина увеличивается медленнее роста инфляции. В январе 2019 года цена на 92-й должна составить 42,55 рубля при учёте того, что инфляция будет равна 2,53 как за 8 месяцев 2018 года.