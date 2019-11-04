ЦБ РФ: более трёх миллионов россиян берут новые кредиты, не погасив предыдущие

Обязательства заёмщиков за этот период времени выросли с 0,9 трлн рублей до 2,2 трлн. При этом просрочки по погашению кредитов пока нет, сообщает Центробанк. Отмечается также, что постоянный рост долга ставит заёмщиков в зону риска. Возрастание долга в быстрых темпах может говорить о росте риска платежеспособности, а также подтверждает целесообразность введения с 1 октября показателя долговой нагрузки.