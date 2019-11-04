ЦБ РФ: более трёх миллионов россиян берут новые кредиты, не погасив предыдущие
Сегодня, 11:17ЭкономикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Банк России впервые оценил количество серийных заёмщиков. В отчёте регулятора сказано, что начиная с 2017 года 3,7 млн российских граждан взяли новые кредиты, не закрыв при этом старых, пишет «Коммерсантъ».
Обязательства заёмщиков за этот период времени выросли с 0,9 трлн рублей до 2,2 трлн. При этом просрочки по погашению кредитов пока нет, сообщает Центробанк. Отмечается также, что постоянный рост долга ставит заёмщиков в зону риска. Возрастание долга в быстрых темпах может говорить о росте риска платежеспособности, а также подтверждает целесообразность введения с 1 октября показателя долговой нагрузки.
Кроме того, ЦБ РФ сообщает, что общее количество заёмщиков в России постепенно увеличивается — на 1 сентября 2019 года эта цифра составляет 39,5 млн человек. Это около 54% населения страны.
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