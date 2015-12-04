Россия не будет уничтожать турецкие помидоры и мандарины

Россия не будет уничтожать турецкие продукты, ввоз которых запрещен с 1 января 2016 года — грузы, которые попытаются провезти в страну, будут разворачивать на границе. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Россельхознадзора. Как пояснили в ведомстве, Турция не входит в перечень тех стран, продукция которых должна быть сожжена или сдавлена под прессом, — это импорт из ЕС, Норвегии, Канады, Австралии, США, Лихтенштейна, Новой Зеландии, Исландии, Черногории, Албании и «на особых условиях» Украины.

Напомним, 28 ноября президент России Владимир Путин подписал указ об ограничительных мерах в отношении Турции после атаки турецких ВВС на российский бомбардировщик СУ-24, который выполнял в Сирии антитеррористическую операцию.

1 декабря премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил список запрещенных к ввозу из Турции продуктов с 1 января 2016 года. Под санкции из овощей попали помидоры, огурцы, лук-шалот и репчатый лук, цветная капуста и брокколи. Запретными фруктами стали cушеные и свежие цитрусовые (мандарины, апельсины и их гибриды), терн, свежие яблоки и груши, абрикосы, нектарины и персики, сливы, а также земляника, клубника и виноград.

При этом отметим, что уже 1 декабря Россельхознадзор вернул в Турцию 108 т турецкого куриного мяса, поставленного в Калининград, — у четырех продуктовых партий не было необходимых ветеринарных документов, некоторые контейнеры с едой были перемаркированы. Также было выявлено протухшее куриное мясо.

3 декабря партия помидоров из Турции весом 6,6 т также не была допущена на территорию РФ в порту Новороссийска, так как продукция не соответствовала фитосанитарным нормам. Всего в 2015 году Россельхознадзор запретил к ввозу более 490 т турецких помидоров.

Как пояснили в ведомстве, о задержании на территории России турецких продуктов не может быть речи.

Это уже проблемы другой стороны — будут ли продукты перепроданы, оставлены или увезены обратно. Сотрудники пограничной службы, Федеральной таможенной службы и Россельхознадзора досматривают документы и, если продукция нелегальна, возвращают ее сообщили в Россельхознадзоре.

В свою очередь, профессор Института современного развития Алексей Скопин уверен, что отправленные обратно турецкие продукты всё же могут попасть на столы россиян — поставщики с Босфора будут пытаться использовать те же обходные пути, что и страны, подвергшиеся в 2014 году продуктовому эмбарго.

В глобальной экономике давно изучены все способы, как обойти границы, таможню, договориться с медицинскими и ветеринарными службами о получении документов. Точно так же, как возникли белорусская семга, швейцарские яблоки, так же появятся у других стран традиционные для Турции продукты. И их в Россию ввезут, — считает Скопин. — Будет произведена перемаркировка, и турецкие помидоры заедут к нам через Белоруссию и Азербайджан, от чего последние только выиграют — они будут перевалочными пунктами.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин полагает, что левые потоки турецких овощей и фруктов будут проникать на территорию РФ недолго — со временем все «ходы» будут прикрыты. При этом Янин считает, что в будущем турецкое продовольствие также может войти в «список уничтожения».

Это логика «санкций», нельзя исключать, что еще до 1 января 2016 года такое предложение поступит. При этом россияне не поддерживают идею сжигания еды, но раздавать контрафактный, возможно, опасный товар нельзя, — сказал Янин. — Разворачивание грузов сегодня, наверное, оптимальный вариант.

Напомним, 29 июля 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ об уничтожении продуктов, ввезенных из стран, в отношении которых РФ ввела санкции. Однако документ не коснулся товаров, привезенных на территорию России физическими лицами для личного пользования либо перевозимых транзитом в другую страну.