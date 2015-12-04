Свердловские власти выдали бизнесменам кредиты на 150 миллионов
4 декабря 2015, 16:15ЭкономикаMaurice
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Займы оформили под 10% годовых.
С начала года свердловский фонд поддержки предпринимательства выдал более 200 микрозаймов малым и средним предприятиям. Общая сумма привлеченных средств превысила 150 миллионов рублей.
Микрозаймы в размере до 1 млн рублей фонд предоставляет на срок до 36 месяцев. Ставка по кредитам – 10% годовых. Всего в 2015 году на поддержку малого и среднего бизнеса в региональном и федеральном бюджетах предусмотрено около 800 млн рублей, добавляют в фонде.
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