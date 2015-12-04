Тагильчане одобрили проект бюджета города на 2016 год (ФОТО)

С основным докладом на публичных слушаниях выступила заместитель Главы Администрации города по финансово-экономической политике Евгения Черемных. Говоря об основных итогах социально-экономического развития Нижнего Тагила в 2015 году и планируемых показателях 2016-го, она отметила, что прогноз осуществлен с учетом негативных тенденций в экономике. Так, темп роста промышленного производства по кругу крупных и средних организаций города в 2015 году достигнет 95% к уровню 2014-го. В 2016-м значение этого показателя ожидается на уровне 99% к предыдущему году.

При формировании бюджета города на 2016 год были обозначены его приоритеты. Это обеспечение финансирования в полном объеме социально-значимых расходов, реализация майских указов Президента РФ, адресное решение социальных проблем, касающихся отдельных категорий граждан. По словам Евгении Черемных, бюджет-2016 будет «бюджетом социальных обязательств».

Прогноз по доходам составляет 8 млрд 538 млн рублей, расходы запланированы в том же объеме. Дефицит бюджета не предусмотрен. Таким образом, основные показатели ниже уровня 2015 года, снижение ожидается и по налоговым и неналоговым поступлениям. Практически на том же уровне – 6 млрд 302 млн рублей - остаются межбюджетные трансферты. В проекте бюджета их доля составляет 74%.

К сожалению, - заметила Евгения Черемных, - за последние три года мы наблюдаем устойчивое увеличение межбюджетных трансфертов, что свидетельствует об уменьшении финансовой самостоятельности бюджета города.

По подсчетам объем налоговых доходов в 2016 году снизится по сравнению с 2015-м более чем на 600 млн рублей. Основными факторами являются неустойчивая экономическая ситуация на предприятиях города, снижение кадастровой стоимости земельных участков и изменения в областном законодательстве, в соответствии с которыми уменьшился единый норматив отчислений налога на доходы физических лиц в бюджеты муниципалитетов. Нижний Тагил получает все меньше средств от НДФЛ – основного налога в формировании доходной части бюджета города. Норматив его зачисления упал с 30% в 2010 году до 16% в 2016-м.

Сохраняется отрицательная динамика и в планировании поступлений по земельному налогу, с небольшим снижением прогнозируется поступление по налогу на имущество физических лиц. Запланирован рост поступлений налога на совокупный доход в связи с установлением норматива отчисления от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в размере 15 %. Ранее этот налог в бюджет города не зачислялся. Однако, как заметила Евгения Черемных, получение прогнозируемой по нему областным минфином суммы вызывает вопросы. Причина этого - снижение в городе количества субъектов малого и среднего предпринимательства.

Более чем на 1 млрд рублей ожидается сокращение поступлений по неналоговым доходам. Наибольшее снижение прогнозируется от продажи муниципального имущества и, в связи с изменениями земельного законодательства, - по доходам от продажи права на заключение договоров аренды земельных участков. Из-за изменения порядка исчисления платы за негативное воздействие на окружающую среду сокращены и эти доходы.

По сравнению с 2015 годом общий объем расходов снижен на 22%. Основная его часть реализуется через программы. Приоритеты бюджета по-прежнему направлены на развитие социальной сферы, наблюдается рост расходов по таким отраслям, как образование и культура. В 2016 году удельный вес фонда оплаты труда в расходах на обеспечение деятельности муниципальных учреждений остается на уровне 2015 года, обеспечивается исполнение указов Президента РФ по повышению заработной платы отдельным категориям работников.

В проекте бюджета города запланированы также расходы на завершение строительства социально-значимых объектов. С привлечением средств вышестоящих бюджетов на реконструкцию моста на улице Фрунзе заложено 180 млн, на инженерную и транспортную инфраструктуру в жилом районе «Муринские пруды» - 270 млн, на «Тагильскую лагуну» - 274 млн, на переселение граждан из аварийного жилья – 38,7 млн рублей. Администрация города приняла активное участие в работе согласительной комиссии, в результате Нижнему Тагилу дополнительно запланировано 6,8 млн рублей – на приобретение технологического оборудования для драмтеатра, 30 млн – на оплату лизинговых платежей по трамваям и 3,8 млн – на укрепление материально-технической базы учреждений образования.

Подводя итог своему выступлению, Евгения Черемных сказала, что исполнение бюджета 2016 года будет сопряжено с определенными трудностями, тем не менее обязательными задачами будут выполнение в полном объеме принятых социальных обязательств и плановое повышение заработной платы работников муниципальных учреждений.