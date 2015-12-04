В одной из крупнейших автошкол Нижнего Тагила сотрудники не получают зарплату: так ли это?

Не так давно в сети Интернет появилось эмоциональное сообщение, в котором девушка выражает возмущение тем, что в автошколе, где работает её муж, образовалась задолженность по заработной плате, при общем внешнем благополучии фирмы.

В автошколе, где работает мой муж, директор Титов не выплачивает задолженности по зарплате своим сотрудникам. Он всё мастерски устроил, переписал всё своё имущество на детей и родственников, типа он нищий и кризис в стране, поэтому платить нечем. Хотя люди идут учиться и оплаты производят. Деньги директор «выгребает» все из кассы. Прокурорская проверка ничего не дала. Это крик души семьи инструктора по вождению.

Решив выяснить, так ли это на самом деле, или это сообщение - происки конкурентов - редакция TagilCity.ru связалась непосредственно с директором фирмы.

Кризис в стране, что вы хотите. У нас некоторые сотрудники вообще увольняются, кто-то по совместительству переводится. Как и на УВЗ, как и на НТМК — сокращения. Новые курсанты почти не идут учиться, старых доучиваем, поэтому денег не хватает. Мы пытаемся импровизировать, придумываем новые услуги, стараемся заработать. Голова постоянно этим загружена. Вообще сотрудникам, которые оставили запись в Интернете, сначала нужно было провести переговоры с директором, зачем марать деловую репутацию фирмы? Ведь это тайна предприятия. Я, как директор, в такой же ситуации, сижу без денег высказал своё мнение Вячеслав Титов.

Как можно видеть, в этой истории две правды. С одной стороны, это сотрудники организации, которые думают о том, как им прожить. С другой, руководство, которое пытается решить денежный вопрос.

Неясно, как аукнется работникам их откровенность в Интернете, но известно, что директор и его сотрудники всё же решили провести встречу, чтобы обсудить создавшееся положение.

Несколько в стороне стоят обычные тагильчане, которые решают, как им быть: воспользоваться услугами этой автошколы или всё же не стоит.

Хотел пойти учиться в эту автошколу, но увидел, какие проблемы там — теперь не знаю, стоит ли туда идти рассказывает TagilCity.ru тагильчанин Дмитрий.

В автошколе, в отделе по работе с клиентами сказали, что фирма всегда выполняет свои обязательства перед учениками. Поэтому желающим освоить управление автомобилем не о чем беспокоиться.