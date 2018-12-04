Как ключевая ставка ЦБ влияет на цены: простые ответы на сложные вопросы

1. Можно ли заморозить цены на товары и услуги? Почему для этого нельзя издать указ о том, что с 1 числа цены на товары и услуги больше повышаться не будут? Мечта, не так ли?

К сожалению, это продлится недолго. У современных россиян появится возможность лично побывать в «80-х годах» и увидеть пустые прилавки, дефицит и очереди за колбасой и зимними сапогами.

Дело в том, что цены – это способ общения потребителей с производителями. В качестве примера можно взять сапоги красного и белого цвета. Представьте, что люди перестали приобретать белые сапоги, потому что им захотелось быть в тренде – носить красные.

В нормальных условиях спрос на белые сапоги снизится, а выручка у производителя упадёт. За счёт этого им придётся снижать цену и запускать в производство красные сапоги. Равновесие в экономике восстановится.

В случае с указом, при котором цены замораживаются, производители непопулярных сапог не будут ничего менять, так как это бессмысленно для их производства, они просто продолжат делать белые. А красные сапоги окажутся в дефиците. Такая ситуация произойдёт не только в производстве обуви, но и с другими товарами – одежда, услуги, еда, лекарственные препараты. Заморозка цен – не подходит.

2. Может ли Центробанк повлиять на снижение цен? Процесс снижения цен получил название «дефляция» (противоположное явлению инфляции). Потребителям, безусловно, будет приятно наблюдать за постоянным снижением цен. Но для экономики процесс дефляции сыграют худшую роль нежели инфляция.

Обо всём по порядку. Потребители, зная, что через пару дней палка колбасы подешевеет ещё больше, скорее всего, отложат покупку до следующего раза. Так произойдёт со всеми товарами и услугами.

Дальше наши деньги не поступят на завод, завод не закупится новым сырьём, не выплатит сотрудникам зарплату. А всё потому, что покупатели откладывают покупку на потом. Магазины не будут продавать, предприятия не смогут производить. Нельзя допустить такой экономический апокалипсис.

Закон экономики и однозначный драйвер развития – при стабильной незначительной инфляции экономическая ситуация улдучшается, растут доходы всех, в частности каждого отдельного человека.

Стабильность инфляции позволяет планировать деятельность, запускать новые бизнес-проекты, развиваться и расти. Потребители, в свою очередь, могут планировать расходы и доходы. Самый оптимальный уровень годовой инфляции, по мнению экспертов, – 4%.

Цель Банка России – обеспечение ценовой стабильности, удержание инфляции вблизи 4%. Низкая, предсказуемая инфляция является необходимым условием для сохранности доходов и сбережений. Все решения по ключевой ставке, которые принимает Совет директоров Банка России, направлены на достижение нашей цели по инфляции, говорит Алексей Заботкин, директор департамента денежно-кредитной политики Банка России.

3. Реально ли снизить инфляцию до 4%? А почему нет? В 2017 году инфляция установилась на рекордном значении для экономики России – 2,5%. В текущем году потребительская инфляция по ожиданиям экспертов составит 3,8-4,2%. Основная задача сейчас – удержать рост цен в этих значениях. Когда Центробанк публично называет цель по инфляции, это именуют таргетированием инфляции.

Нужно понимать, что при инфляции в 4% все услуги и товары не подорожают за год ровно на 4%, поскольку это значение – не уровень всех цен, а усреднённое значение корзины потребительских товаров и услуг. Какой-то товар или услуга подорожает больше, какой-то – меньше. В результате по итогам года корзина потребителя подорожает не более, чем на 4%. Именно этой цели придерживается Банк России.

4. Насколько правдива статистика по ценам? Россияне всегда критично относятся к официальной статистике: им кажется, что от них скрывают правду, ведь, по мнению людей, цены растут быстрее, чем объявляют по телевизору. Объяснение этому есть: каждый человек обращает внимание на подорожание тех продуктов (или услуг), которые он обычно выбирает.

Статистика, в свою очередь, беспристрастна. Наука учитывает не только подорожание «любимой» колбасы, но и всего остального. А ведь другие продукты могут дешеветь. За счёт совокупного показателя подорожание продуктов и услуг держится на уровне 3-4%.

Инфляция для людей с высоким доходом может быть выше, чем у среднестатистических россиян. Дело в том, что богатые предпочитают импортные товары, а из-за роста курса валют инфляция выше. Для жителей Кавказа, которые не едят свинину, рост цен на мясо не оказывает сильного влияния на личную инфляцию.

Уровень инфляции в России измеряют так же, как и в большинстве стран. За основу берётся потребительская корзина, в которую входит порядка 500 позиций товаров и услуг, необходимых человеку. Также при расчёте инфляции учитывают то, как часто используют или приобретают те или иные продукты и услуги. Так, еду и электроэнергию мы используем каждый день, а автомобили покупаем не каждый год. Все эти детали учитываются при расчётах.

5. Как Центробанк всё-таки влияет на инфляцию? Банк России ответственен за то, чтобы ценовые колебания не были слишком масштабными. ЦБ выступает за стабильную низкую инфляцию, которая достигается при помощи реализации денежно-кредитной политики, или монетарной политики. Её основным инструментом является ключевая ставка. Ключевая ставка – это процент, под который коммерческие финансовые организации занимают деньги у Банка России или, наоборот, помещают их туда.

Экономисты Банка России занимаются подсчётом уровня инфляции ключевой ставки и выносят решение о том, какой её уровень необходим в сложившейся экономической ситуации, чтобы инфляция была в целевых границах, а экономика росла и развивалась.

6. Каким образом ключевая ставка влияет на уровень инфляции? Всё просто: ЦБ посредством ключевой ставки регулирует стоимость денег. Если ставка растёт, растут и кредиты – потребительские, ипотека и те, которые предприятия берут на развитие. Если кредиты дорожают, то и деньги тратятся по-другому. Люди временят с покупками: «автомобиль вроде хороший – ездит, менять не буду», да и с телефоном старым можно ещё походить. Снижается спрос и, соответственно, падает инфляция. Причем это касается всех сферы – и производства, и сельского хозяйства, и рынка услуг.

Имеет место и обратная ситуация: Центробанк снижает ключевую ставку, удешевляя тем самым кредиты, и банки по своим займам тоже снижают ставки. Деньги становятся более доступными, приходит время брать автомобиль в кредит, обновлять гаджеты, чаще посещать рестораны. Рост спроса непременно приводит к росту инфляции.

Такое влияние происходит не в один момент. На всю цепочку по изменению цен уходит от трёх до шести кварталов. Ключевая ставка не видна, но она есть и на всё влияет. Более того, каждый сталкивается с ключевой ставкой: в магазинах при покупке продуктов, в банках при оформлении кредита и открытии вклада.

7. Может ли Центральный банк резко понизить ключевую ставку? Конечно. Но надо ли это делать? Разберёмся. Если ЦБ может при помощи ключевой ставки контролировать процессы роста или снижения цен, то почему бы не пользоваться этим инструментом почаще? Можно ведь просто снизить ставку и сразу жизнь станет комфортной: появятся деньги, экономика полетит вверх.

Но не всё так просто. Если переусердствовать с понижением ключевой ставки, то деньги могут обесцениться, стать дешёвыми и доступными. Люди будут скупать с полок всё, что им нужно и не нужно.

Это приведёт к тому, что спрос превысит предложение, цены вырастут. И необдуманное резкое понижение ключевой ставки приведёт к обратному эффекту – ускорению инфляции. И экономика страны, и каждый отдельный человек окажутся в экономической беде. Никакого положительного эффекта от столь резкого снижения не будет.

Другой важный момент: снижение ключевой ставки ЦБ не всегда может привести к тому, что кредиты коммерческих банков подешевеют. Аналитики, которые работают в финансовых организациях, считают риски разгона инфляции, поэтому банк может поднять свои проценты, а не понизить.

8. Реально ли посчитать личную инфляцию? Инфляция, озвучиваемая ЦБ, может отличаться от личной инфляции, которую ощущает на себе каждая семья. Это происходит из-за того, что потребительская корзина отличается от среднестатистической, а в разных регионах инфляция может разниться. Также при подорожании только одного товара нельзя судить об изменении уровня цен. И в конце концов люди могут основываться на личных ощущениях по инфляции.

Подсчитать персональную инфляцию просто: нужно составить свою потребительскую корзину, включив в неё необходимые и популярные в семье товары. Затем нужно составить таблицу с ценами и фиксировать их каждый месяц на протяжении года. Делать это на протяжении короткого период не стоит, потому что результаты будут некорректными, ведь в подсчёте не будет учтена сезонность, к примеру, удешевление фруктов и овощей к осени.