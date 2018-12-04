Мэрия Екатеринбурга планирует продать «Золушку» и «Спецавтобазу»
Сегодня, 12:56ЭкономикаФото: pixabay.com
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В 2019 - 2021 гг мэрия Екатеринбурга планирует избавиться сразу от нескольких активов в числе которых МУП «Золушка» и МУП «Спецавтобаза».
Сюжеты: Екатеринбург
Мэрия Екатеринбурга в 2019 году начнет процедуру преобразования и продажи нескольких МУПов, среди которых комбинат детского питания «Золушка» и «Спецавтобаза». Данное решение было принято 4 декабря на заседании по муниципальной собственности. Городская дума приняла решение также приватизировать «Уралбиофарм» и «Комбинат спецобслуживания».
В 2019 году предприятия будут преобразованы в ООО, а затем до 2021 они будут проданы. Стоимость МУПов и условия сделок будут согласованы позднее, пишет ЕАН.
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