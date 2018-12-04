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Мэрия Екатеринбурга планирует продать «Золушку» и «Спецавтобазу»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Мэрия Екатеринбурга планирует продать «Золушку» и «Спецавтобазу»

Сегодня, 12:56ЭкономикаФото: pixabay.com
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