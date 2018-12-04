Мэрия Екатеринбурга планирует продать «Золушку» и «Спецавтобазу»

Мэрия Екатеринбурга в 2019 году начнет процедуру преобразования и продажи нескольких МУПов, среди которых комбинат детского питания «Золушка» и «Спецавтобаза». Данное решение было принято 4 декабря на заседании по муниципальной собственности. Городская дума приняла решение также приватизировать «Уралбиофарм» и «Комбинат спецобслуживания».

В 2019 году предприятия будут преобразованы в ООО, а затем до 2021 они будут проданы. Стоимость МУПов и условия сделок будут согласованы позднее, пишет ЕАН.