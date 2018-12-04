Проект бюджета Свердловской области на 2019 год был принят во втором чтении
Сегодня, 17:34ЭкономикаФото: pixabay.com
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Доход Свердловской области в 2019 году составит 249,6 млрд рублей, расход – 257,2 млрд. 4 декабря депутаты Законодательного собрания региона во втором чтении приняли проект бюджета области.
За утверждение проекта проголосовал 41 депутат Заксобрания, против – 3.
В 2019 году доход региона составит 249,6 млрд рублей, на расходы задействуют 257,2 млрд рублей. При таком раскладе плановый финансовый дефицит составит 7,7 млрд рублей, информирует Znak.com.
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