Росстат посчитал стоимость тазика оливье в 2019 году

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Эксперты Росстата посчитали, в какую сумму в 2019 году обойдется тазик (12 порций) оливье, пишут «Известия».
При расчете использовался традиционный рецепт: огурцы, горох, морковь, картофель, репчатый лук, вареная колбаса, яйца и майонез. В этом году салат обойдется в 1,02 тысячи рублей.
Росстат сообщает, что за год подорожали почти все продукты для традиционного новогоднего салата. Репчатый лук вырос в цене на 10%, горошек, колбаса, консервированные огурцы подорожали на 6%, майонез — на 5%. Подешевели только картофель и морковь.
Второй традиционный для новогоднего стола салат — сельдь под шубой — обойдется в 471 рубль за 12 порций. Для расчета был использован стандартный рецепт: соленая сельдь, столовая свекла, морковь, яйца, репчатый лук и майонез.
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