Росстат посчитал стоимость тазика оливье в 2019 году

При расчете использовался традиционный рецепт: огурцы, горох, морковь, картофель, репчатый лук, вареная колбаса, яйца и майонез. В этом году салат обойдется в 1,02 тысячи рублей.

Росстат сообщает, что за год подорожали почти все продукты для традиционного новогоднего салата. Репчатый лук вырос в цене на 10%, горошек, колбаса, консервированные огурцы подорожали на 6%, майонез — на 5%. Подешевели только картофель и морковь.