Суд обязал УВЗ в Нижнем Тагиле заплатить 5,6 миллиона рублей за сварочные аппараты

В декабре 2017 года между истцом и ответчиком был заключен договор на поставку сварочных полуавтоматов на завод в Нижнем Тагиле. «Велдпром» обязался обеспечить монтаж, ввести оборудование в эксплуатацию и провести инструктаж персонала покупателя в количестве не менее пяти человек. Стоимость контракта — 28 миллионов рублей.

По договору покупатель должен провести авансовый платеж в размере 80% от стоимости контракта и окончательный расчёт в размере 20% — после подписания акта о вводе оборудования в эксплуатацию и проведении инструктажа сотрудников. По данным протокола от 4 октября 2019 года, поставщиком выполнены все работы, обозначенные в контракте. Однако УВЗ оплатил их не в полном объёме.

Арбитражный суд удовлетворил иск полностью и обязал «Уралвагонзавод» выплатить 20% от стоимости контракта, что составило 5,6 миллиона рублей.