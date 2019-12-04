В Свердловской области на заводе УГМК запускают производство за 4,8 миллиарда рублей

Запуск производства обойдется, по предварительным расчетам, в 4,8 миллиарда рублей. Проект будет реализован при партнерстве УГМК и питерского ООО «Ультрамар». Для этого будет создано отдельное предприятие с вложениями в равных долях от обоих участников сделки.