В Свердловской области на заводе УГМК запускают производство за 4,8 миллиарда рублей
Сегодня, 10:02ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В Ревде на ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод» (входит в УГМ) планируют запустить производство минеральных удобрений, пишет «Правда УрФО».
Запуск производства обойдется, по предварительным расчетам, в 4,8 миллиарда рублей. Проект будет реализован при партнерстве УГМК и питерского ООО «Ультрамар». Для этого будет создано отдельное предприятие с вложениями в равных долях от обоих участников сделки.
При производстве сульфата аммония будет использоваться серная кислота ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», таким образом будет организован гарантированный сбыт 380 тонн серной кислоты ежегодно.
Строительство производства запланировано на 2020 год.
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