Остановки Нижнего Тагила начинают пугать жителей своим внешним видом (ФОТО)
Вы видели, в каком состоянии находится остановочный комплекс на остановке «Строительный техникум»? Он весь разломан, название вообще не прочесть, выглядит просто ужасно!
С такими словами обратилась к редакции TagilCity.ru одна из жительниц Нижнего Тагила. Зная о склонности некоторых людей немного преувеличивать, редакция решила на месте разобраться — а так ли страшен чёрт, как его малюют?
Если двигаться по проспекту Мира со стороны женской консультации, то остановка будет малозаметной, пока вы не подойдёте к ней совсем близко. На первый взгляд всё в порядке, но с другой стороны улицы открывается совсем иная картина.
Если верить вывеске, остановка называется «Кра’ А» и выглядит как привет из мрачного будущего, в котором Нижний Тагил пережил какую-то катастрофу. Можно вспомнить и о Детройте, городе на северо-востоке США, который переживает экономический упадок и в котором заброшены целые районы (тагильчанам этот город знаком по фильму «Робокоп»).
Тем не менее, жителям этого района ещё повезло, у них, по крайней мере, есть остановочный комплекс. А вот на остановках «Музей» и «Поликлиники» их нет. Нет ни крыши над головой, ни скамеек. Остановочные комплексы снесли ещё летом, а новые сделать, видимо, не успели.
Тогда же были представлены красивые эскизы новых остановок, но без сроков возведения. Затем оказалось, что денег на остановки в этом году нет, и стоит ждать следующего года. Как тогда писал Tagilcity.ru: «это напрямую зависит от того, какие средства будут заложены в бюджет на эти цели». А бюджет Нижнего Тагила в 2016 году не радует. По ряду показателей он скатился на уровень 2009 года. Может оказаться, что денег на облагораживание остановок не найдётся и в следующем году и их внешний вид останется без изменений.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru