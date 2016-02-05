1 апреля заканчивается срок расчетов предпринимателей Нижнего Тагила

Те индивидуальные предприниматели Нижнего Тагила, чей фактический доход превысил 300 тысяч рублей, обязаны внести взносы в размере 1% от дохода.

Данные страховые взносы для ИП (куда входят адвокаты, нотариусы и прочие) были введены в 2014 году. В прошлом году они должны были заплатить сумму, исчисляющуюся из МРОТ.

До апреля 2016 года предпринимателям Тагила нужно дополнительно оплатить взнос на ОПС. Он будет составлять 1% от суммы дохода ИП. Однако, если оплата не будет проведена в полной мере или не проведена вовсе, будут начисляться пени.

Данная процедура также касается индивидуальных предпринимателей, которые окончили или заканчивают свою деятельность в этом году.

Все справки о доходах Пенсионный фонд получит от налоговых органов. Если эти сведения не будут получены ПФ, то в таком случае предприниматель-нарушитель будет вынуждены оплатить максимально возможный взнос, размером более 140 тысяч рублей.

Скачать квитанцию для оплаты можно на сайте Администрации Нижнего Тагила или Пенсионного фонда.