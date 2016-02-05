Фонд поддержки предпринимательства стал выдавать инвесткредиты под 8,25%

Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФП) начал выдавать кредиты для различных инвестиций в бизнесе под 8,25%. Решение было принято в пользу поддержки малого бизнеса в условиях экономического кризиса.

Такой кредит позволит предпринимателям приобрести здание или оборудование для работы, проведении строительства и ремонта рабочих помещений.

Максимальный размер кредита может достигать 10 миллионов рублей. В прошлом году было выдано кредитов на 162 миллиона.

Также для предпринимателей доступны микрозаймы. Это полезно в тех случаях, когда требуется не очень большая сумма. Данная возможность очень привлекательна для бизнесменов. По результатам 2015 года было оформлено почти 200 заявок на микрозайм.

Чтобы взять инвестиционный кредит или микрозайм, предпринимателю нужно обратиться к своему банку-партнеру.

Более подробную информацию по оформлении кредитов можно узнать на сайте СОФП.

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