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Фонд поддержки предпринимательства стал выдавать инвесткредиты под 8,25%
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Фонд поддержки предпринимательства стал выдавать инвесткредиты под 8,25%

5 февраля 2016, 17:50Экономика
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