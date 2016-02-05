В налоговой Нижнего Тагила очереди: все спешат получить свидетельство ИНН, хотя работодателям достаточно лишь самого номера (ФОТО)

Так как это требование выдвинули все работодатели в Нижнем Тагиле, то неудивительно, что в налоговой службе начали образовываться большие очереди. Все хотят как можно скорее получить свидетельство ИНН.

Мы здесь сидим, чтобы получить свидетельство. На работе сказали, что обязательно нужно принести бумагу, просто номера недостаточно. Я уже час сижу, жду поделилась одна из тагильчанок.

Журналисту TagilCity.ru удалось поговорить с пресс-секретарём налоговой инспекции Еленой Шпакович. Она рассказала, что на самом деле получать это свидетельство уже не обязательно.

Вся эта очередь вызвана изменениями в предоставлении отчётности работодателями сведений о доходах физических лиц. Нужен был обязательный реквизит, наличие ИНН. Если ранее при сдаче отчётности было достаточно либо паспортных данных, либо номера ИНН, то теперь понадобился номер ИНН. В связи с возникновением большого ажиотажа среди налогоплательщиков, которые пришли к нам за свидетельствами ИНН, программа была переписана. Теперь номер ИНН для сдачи отчётности не обязателен.

Вообще, работодателю достаточно только номера, свидетельство не обязательно. А номер можно посмотреть на официальном сайте Nalog.ru. Посмотреть его легко, достаточно нажать на «Узнать ИНН» и ввести паспортные данные. Главное, будьте внимательны, не перепутайте цифры. Лучше всего их скопировать и распечатать. Приходить к нам необходимо только в том случае, если вам высветилось сообщение: «Нет данных». Тогда приходите к нам получать свой номер.

Кроме возможности узнать ИНН по интернету, есть ещё одна услуга, которая может помочь. Чтобы не стоять в очереди, можно записаться на прием через сайт и прийти в удобное время.

Как мы ни убеждаем во всем этом людей, работодатели включили свои рычаги и требуют с работников свидетельства ИНН. Поэтому сейчас у нас работают все сотрудники. В день каждый из них обслуживает по 500 человек, -- рассказала она.

Тагильчане, а как у вас на работе решается этот вопрос?