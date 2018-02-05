Лёгкая промышленность находится под угрозой из-за импорта

«Новые Известия» со ссылкой на экспертов утверждают, что импорт товаров низкого качества в России остаётся очень большим. К сожалению, соответствующие службы зачастую не проводят необходимые проверки. Так, на рынок поступают товары крайне низкого качества, не соответствующие элементарным гигиеническим требованиям.

Естественно, что такая ситуация негативно сказывается и на отечественных компаниях. Им всё сложнее конкурировать с производителями дешёвого ширпотреба из стран Азии. Россияне ввиду падения реальных доходов вынуждены делать выбор в пользу самых бюджетных вариантов.

Представители отрасли удивляются, что власти не пытаются защитить отечественного производителя. Возможно, отсутствие интереса к отрасли связано с тем, что вклад лёгкой промышленности в ВВП остаётся совсем небольшим.

О проблемах лёгкой промышленности рассказывает основатель ГК Colleto Bianco Татьяна Неретина. Она лично столкнулась со всеми негативными сторонами бизнеса: компания Неретиной является крупнейшим производителем рубашек в России.

Неретина ссылается на официальную статистику. В течение последних 15 лет на рынке рубашек страны 85% составлял импорт. По словам бизнесвумэн, многим российским компаниям невыгодно производить рубашки, когда в странах Азии конкуренты выпускают продукцию при минимальных расходах.

Татьяна Неретина поясняет, что положение отечественных компаний значительно осложнили снижение госпошлины для зарубежных производителей в два раза. Пошлины снизились после того, как Россия вступила в ВТО. По словам Неретиной, снижение пошлин привело к тому, что производить рубашки стало выгоднее за рубежом. Тем не менее, она видит у лёгкой промышленности России хорошие перспективы. По её словам, в первую очередь нужно увеличить пошлины, как это сделали Китай и Турция.

Пример ГК Colleto Bianco показывает, что российские компании могут успешно конкурировать на этом рынке. Например, фабрика «Мужские сорочки» в Тульской области, принадлежащая Неретину, производит порядка трёхсот тысяч рубашек в год. Ассортимент выпускаемых сорочек позволяет нацеливаться на все категории покупателей. Например, модели линейки Dave Raball и Allan Neumann стоят от 1500 до 2500 рублей. И они не уступают своим немецким конкурентам – Eterna и Olimp. При этом немецкие марки продаются примерно за 3000-4500 рублей.

Также ГК Coletto Bianco успешно реализует премиальные марки рубашек. Самые качественные и дорогие модели представлены в крупнейших столичных магазинах, включая ЦУМ. Там они соседствуют с премиальными марками европейских производителей.

Татьяна Неретина считает, что её компании по силам конкурировать с европейскими игроками. И теперь бизнесмен намеревается вплотную заняться дистрибуцией товара. В планы руководства ГК Colleto Bianco входит развитие сети продаж по всей стране. Она будет включать в себя порядка 100 торговых точек. Неретина считает, что сейчас очень важно добраться до потребителя и показать ему, что и в России производят качественный и доступный товар.